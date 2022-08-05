مصرع شخص غرقا أثناء السباحة فى مياه النيل بجزيرة بربر بمدينة أسوان

فى السياق ذاته، تواصل فرق الإنقاذ النهرى والجهات المعنية، البحث عن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا فى مياه النيل أيضا بغرب سهيل بمدينة أسوان، بعد تعرض المركب التى كانوا يستقلونها للغرق.

ومن جانبه، قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه فور إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بتعرض 3 أشخاص للغرق فى مياه النيل، كلف الجهات المعنية وشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى والحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، بتكثيف الجهود والبحث لإنتشال جثامين هؤلاء الأشخاص، وتسليمهم لذويهم.

ووجه محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات وتسخير الإمكانيات المختلفة بالتنسيق بين الأجهزة المختصة حتى يتسنى سرعة إنتشالهم، ولاسيما أنه قد تعرض المركب النيلى الصغير ( سمبك) الذى كان يستقله هؤلاء الشباب للغرق، وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بضرورة عدم السباحة فى المناطق التى تمثل خطورة داخل مجرى نهر النيل للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى أضرار محتملة.