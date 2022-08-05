وقال شبوروف -في تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة- "وفقًا لبيانات السجل الوطني المحدثة، فإن احتياطيات روسيا المؤكدة من النفط ستكفي لمدة 39 عامًا والغاز لمدة 80 عامًا والفحم لفترة أطول".

وأضاف أن حصة الاحتياطات المؤكدة التي ستصبح مربحة بالنسبة للنفط تقدر بنسبة 65% من الاحتياطي. وأشار المسؤول إلى أن احتياطيات النفط المربحة لروسيا ستكون كافية لفترة أقصر بكثير من 40 عامًا، وأنه لم يتم إجراء جرد للفحم والغاز حتى الآن ولهذا السبب لم تتضح حتى الآن حصة احتياطياتهما المربحة.

وفي بكين، صرح الممثل التجاري الروسي في الصين أليكسي داكنوفسكي اليوم بأن الواردات الروسية من الصين قد تزداد بشكل كبير هذا العام.

وردا على طلب من الصحفيين للتعليق على حجم التجارة الثنائية في النصف الأول من العام قال إن "الأرقام جيدة بشكل عام وهو رقم قياسي للعام الثاني على التوالي. لقد زاد حجم التداول التجاري بنسبة 27.2٪ خلال الأشهر الستة" -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع: "لدينا فائض تجاري كبير مع الصين ونرى أن الصادرات الروسية إلى الصين نمت بأكثر من 48٪ والإمدادات الصينية إلى روسيا - بنسبة 2٪ أو أكثر".

ووفقا له، فإن هذا "نتج عن الارتفاع الحاد في أسعار السلع التبادلية: موارد الطاقة والمعادن- أساس الصادرات الروسية".

وأضاف أن "الأمر بشكل عام ليس سيئًا، لأنه يبدو لي أن وارداتنا من الصين بعد فترة من الانتقال إلى ظروف جديدة والتكيف مع انقطاع سلاسل التوريد القديمة، ستظهر زيادة كبيرة بنهاية العام، ومن حيث الأرقام لن تظل النسبة ثابته عند 2.1٪ (الرقم الخاص بالنصف الأول من العام) ومن ثم فإن الفائض المتراكم في النصف الأول من العام سيساعد في تحقيق التوازن في تجارتنا في نهاية العام".

وردا على سؤال حول متى ستتمكن روسيا والصين من تحقيق هدفهما التجاري الثنائي البالغ 200 مليار دولار، قال: "أعتقد أننا سنصل هذا العام إلى 185-190 مليار دولار، ويمكن أن يكون الرقم أعلى في العام المقبل. وبغض النظر عن ذلك، أنا واثق من أن الهدف الذي حدده قادة البلدين سيتم تحقيقه، ببساطة لأننا جيران ولأننا سنطور التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، وفي مواجهة انهيار سلاسل التوريد القديمة ، يتزايد دور الصين كشريك تجاري".

وحددت سلطات روسيا والصين هدفًا يتمثل في زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار سنويًا. وفي يونيو الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف إن حجم التجارة السنوي بين روسيا والصين قد يصل إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد، بحلول نهاية عام 2022.

وفي نهاية عام 2021، ارتفع حجم التجارة الثنائية بنسبة 35.8٪ إلى 146.88 مليار دولار.