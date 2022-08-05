محافظ كفر الشيخ يطمئن على جاهزية 75 لجنة لأداء امتحان الدور الثانى بالشهادة الإعدادية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع انتهاء مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، من الاستعدادات لإجراء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وتطهير اللجان وتعقيمها، موجها بتوفير الهدوء للطلاب، ومتابعة أعمال الامتحانات أولا بأول من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية، وأنه اطمأن على جاهزية 75 لجنة لاستقبال 13478 طالبا لأداء امتحان الدور الثانى بالشهادة الإعدادية.



وعقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا بمديري الإدارات التعليمية، ومندوبي مركز الأسئلة وذلك بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم، ويوسف البسيوني مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، ومدحت إبراهيم، رئيس مركز الأسئلة، لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال الطلاب غداً السبت.



قال عبدالله، تبدأ الامتحانات ،غدا السبت، الموافق السادس من أغسطس الجاري، يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء وذلك في 75 لجنة موزعة على إدارات المديرية ، مؤكداً على ضرورة توفير الجو المناسب.



وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالجهد المبذول في أعمال امتحانات الدور الأول وعليه نأمل المسير على نفس النهج والدقة في كافة الإجراءات التي بدورها تضمن خروج أعمال الامتحانات بالشكل اللائق المنضبط الذي يحقق الأهداف المرجوة منه، في امتحانات الدور الثاني.