للأمهات.. اعرفى أسرار النظام الغذائى لمساعدة طفلك على النمو بشكل أسرع

كتبت ميرفت رشاد

النمو الأمثل للأطفال هو مصدر القلق الرئيسى للآباء، ويرتبط طول الطفل ارتباطًا وثيقًا بطول والديه ودور الجينات، لكن من المهم أن نفهم، أن الجينات ليست وحدها التى يمكنها أن تحدد الطول، لكن هناك الكثير من العوامل الأخرى مثل التغذية، ومستوى النشاط البدني الذي يؤثر بشكل كبير على الطول، ولمساعدة الصغار على النمو نستعرض بعض النصائح حول العناصر الغذائية المفيدة، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

1. البروتينات

يعد البروتين أحد أهم العناصر الغذائية التى يمكن أن تساعد فى تعزيز فترة نمو الطفل، فهى مادة مغذية لبناء العضلات، وهى مهمة للحفاظ على الأنسجة وإصلاحها، ويمكن أن يؤدى نقص البروتين إلى توقف النمو والتطور، ابحث عن الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج ، واللحوم ، والبيض ، والعدس ، والفاصوليا، فقد ثبت أن البروتين الموجود في الفاصوليا والعدس يزيد من هرمون النمو -1 (IGF-1) ما يساعد على زيادة الطول.

2. الكالسيوم

الكالسيوم ضروري لعظام صحية وقوية، سيكون مفيدًا في دعم النمو ، من حيث الطول عند الأطفال والمراهقين ، فيتامين د ضروري لامتصاص أفضل للكالسيوم، ولتلبية هذه المتطلبات امنح أطفالك ما يكفي من منتجات الألبان وبذور السمسم مع التعرض الكافي للشمس لمدة 15 دقيقة على الأقل.

3. الكربوهيدرات الصحية

تشكل الكربوهيدرات العناصر الغذائية الرئيسية التي تساهم في الطاقة، ويلزم وجود توازن إيجابي للطاقة حتى يحدث النمو الصحيح عند الأطفال، لكن من المهم اختيار المصادر الصحية للكربوهيدرات، خاصة الكربوهيدرات المعقدة من الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والفاصوليا وغيرها لمنع زيادة الوزن والسمنة عند الأطفال.





بعض الأطعمة المحددة تشمل:



الخضراوات الورقية

الخضروات الورقية ذات الأوراق الخضراء الداكنة مصدر مهم للكالسيوم وفيتامينK ، وكلاهما ضرورى جدًا للحفاظ على صحة العظام وبالتالى تحقيق ارتفاع أسرع.

الفواكه والخضراوات الأخرى

على الرغم من أنها لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بزيادة الطول، إلا أن الفواكه والخضراوات مليئة بالعناصر الغذائية المهمة، والتي تساعد في الحفاظ على الصحة والمناعة.

المكسرات

المكسرات غنية بالبروتين وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية، هذا الأخير له تأثير مضاد للأكسدة على الجسم، وهو مفيد جدًا لصحة العظام ودورانها.

الدجاج

بالإضافة إلى كونه مصدرًا كبيرًا للبروتين فهو غنى أيضًا بفيتامين ب 12 والأحماض الأمينية التورين، يساعد فيتامين ب 12 فى الحفاظ على الطول، والتورين مفيد لتعزيز نمو العظام والعضلات.