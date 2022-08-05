لجان الطب البيطرى بالأقصر تستكمل تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أعمالها فى فاعليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وانطلقت لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وهى كالتالى:- (لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة بندر اسنا البيطرية -إدارة إسنا البيطرية والمكونة من الطبيبات الدكتورة حنان حسين رئيس قسم التأمين على الماشية بادارة اسنا البيطرية، والدكتورة مروة ربيع والدكتورة هند محمد يوسف الطبيبتان بوحدة بندر اسنا البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا-إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإسنا - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الغريرة البيطرية-إدارة اسنا البيطرية برئاسة الدكتور حسين البدرى رئيس وحدة الغريرة البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة المدامود البيطرية -إدارة الزينية البيطرية برئاسة الدكتور محمود حسانين رئيس وحدة المدامود البيطرية).

وفى قريتى الرزيقات والمحاميد بارمنت تشكلت لجنتى التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع الأربعاء 3 أغسطس، وتكونت لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية، من الدكتور هيثم محمد رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات، وعضوية الدكتورة أفكار يسرى الطبيبة بوحدة الرزيقات البيطرية، وتشكلت لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة المحاميد البيطرية من الدكتور محمد عمر رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، وعضوية الدكتور كيرلس لطفى رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة أرمنت البيطرية.

وتمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية بكافة لجان التحصين، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة بهم من هذه الأمراض الوبائية وحفاظاً على الثروة الحيوانية، والتوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريف السادة المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وأعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى. والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تنفيذ مهامها للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بكافة المواطنين بأهمية وضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها تحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى. ومنعا من انتشار هذه الأمراض الوبائية.



الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



تحصين المواشي فى الحظائر بالأقصر



الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



تحصين مواشي الأقصر بالحملة القومية