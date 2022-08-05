كيف تحصل على المزيد من الحديد فى الطعام للحماية من فقر الدم

كتب – حسام الشقويرى

يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أكثر أشكال فقر الدم شيوعًا، وهو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء بسبب النقص الشديد فى الحديد، وبدون كمية كافية من الحديد، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفى من الهيموجلوبين، وهى مادة موجودة في خلايا الدم الحمراء تجعل من الممكن لها نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ونتيجة لذلك قد تشعر بالضعف والتعب وسرعة الانفعال، وذلك وفقا لما نشره موقع webmd.

ونحو 20% من النساء، و50% من النساء الحوامل، و3% من الرجال ليس لديهم ما يكفي من الحديد في أجسامهم، ويكون الحل، فى كثير من الحالات، هو استهلاك المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد، حيث يمتص الجسم الحديد بشكل رئيسى من خلال الجزء العلوى من الأمعاء الدقيقة.

كيفية الحصول على المزيد من الحديد من طعامك

يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد جسمك على امتصاص الحديد، ويمكن لاطعمة أخرى إعاقته، ولامتصاص أكبر قدر من الحديد من الأطعمة التى تتناولها، تجنب شرب القهوة أو الشاى أو تناول الأطعمة أو المشروبات الغنية بالكالسيوم مع الوجبات التى تحتوى على الأطعمة الغنية بالحديد، ولتحسين امتصاصك للحديد تناوله مع مصدر جيد لفيتامين C - مثل عصير البرتقال أو البروكلي أو الفراولة - أو تناول الأطعمة غير المحتوية على الحديد مع طعام من اللحوم والأسماك ومجموعة الدواجن.

وهناك نوعان من أشكال الحديد الغذائي: الهيم وغير الهيم، والحديد الهيم مشتق من الهيموجلوبين، ويوجد في الأطعمة الحيوانية التي تحتوي في الأصل على الهيموجلوبين، مثل اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن (تحتوي اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية على كل من الحديد الهيم وغير الهيم)، و يمتص جسمك معظم الحديد من مصادر الهيم، و يأتي معظم الحديد غير المعدني من مصادر نباتية.

الأطعمة الغنية بالحديد

تشمل المصادر الجيدة جدًا من حديد الهيم ، لحم البقر أو كبد الدجاج ، بلح البحر ، المحار ، والحديد الموجود في الأطعمة النباتية مثل العدس والفاصوليا والسبانخ، بالإضافة الى الفول السوداني أو البقان أو الجوز أو الفستق أو اللوز المحمص أو الكاجو المحمص أو بذور عباد الشمس.