7 أطعمة غنية بالحديد لعلاج فقر الدم وزيادة الهيموجلوبين

كتبت فاطمة خليل

هل تشعر بالتعب والإرهاق في كثير من الأحيان؟ هل بشرتك شاحبة أم صفراء؟ هل تعاني أيضًا من مشاكل في الجهاز التنفسي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فقد تكون مصابًا بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو مرض شائع بين الكثير من الناس، في هذا التقرير نتعرف على 7 أطعمة غنية بالحديد تساعد في علاج فقر الدم وزيادة الهيموجلوبين، بحسب موقع "health".

فقر الدم هو حالة لا يحتوي فيها الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة بسبب نقص الحديد في الجسم. بدون كمية كافية من الحديد، لن يتمكن جسمك من إنتاج الهيموجلوبين ، وهو ضروري لاحتواء خلايا الدم الحمراء من أجل نقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم.

7 أطعمة غنية بالحديد لإضافتها إلى نظامك الغذائي



1. السبانخ



السبانخ من الخضروات الورقية الداكنة، وهي مصدر جيد للحديد والبوتاسيوم والفيتامينات K و B.

والسبانخ ليست جيدة فقط لنقص الحديد ولكنها تحتوي أيضًا على فيتامين C ، الذي يعزز امتصاص الحديد في الجسم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى الكاروتينات التي تحسن صحتك عن طريق تقليل الالتهاب وزيادة مستويات المناعة، كما أنها مصدر غني جدًا بالحديد ويمكن استهلاكه بأشكال مختلفة.

2. اللحوم



اللحوم مغذية للغاية، وخاصة لحوم الكبد والكلى والدماغ والقلب، لأنها غنية بفيتامينات ب والنحاس والسيلينيوم. ووجود الحديد والألياف المنخفضة خاصة في اللحوم الحمراء يمكن أن يعالج فقر الدم ويزيد مستويات الهيموجلوبين.

3. البقوليات



أكثر أنواع البقوليات شيوعًا هي الفول والعدس والحمص وفول الصويا والبازلاء. والبقوليات هي أيضًا مصدر كبير لحمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم.. إنها تساعد في تلبية احتياجات الجسم من الحديد، خاصة للأشخاص الذين لا يرغبون في تناول اللحوم.

4. المكسرات والفواكه المجففة



المكسرات مثل التمر والزبيب والجوز واللوز والمشمش المجفف مليئة بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، ويمكن أن تساعدك هذه المكسرات في بناء نظام مناعة قوي إلى جانب علاج فقر الدم وانخفاض مستويات الهيموجلوبين.

5. البروكلي



لتحسين امتصاص الحديد من أجل علاج فقر الدم والهيموجلوبين، فإن البروكلي هو الخيار الصحيح، حيث أن له قيمة غذائية عالية إنه ليس مفيدًا فقط لنقص الحديد ، ولكنه أيضًا نبات صليبي يحتوي على الإندول والسلفورافان والجلوكوزينولات هذه مركبات نباتية يعتقد أنها تحمي من السرطان.

6. السمك



حاول تضمين الأطعمة غير النباتية في نظامك الغذائي أيضًا الأسماك ، وخاصة التونة ، غنية بالحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز صحة الدماغ والقلب وتدعم وظيفة المناعة.

7. البذور



تعتبر البذور مثل اليقطين والسمسم والكتان من أفضل مصادر الحديد، كما أنها تحتوي على كميات جيدة من البروتين النباتي والألياف والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم ومضادات الأكسدة ومركبات نباتية مفيدة أخرى أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك ، تعد البذور أيضًا مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية ، مما يجعلها غذاءً مثاليًا لمحاربة فقر الدم وانخفاض مستويات الهيموجلوبين.