"كنت عايزة أستعطف به الناس".. اعترافات متسولة اختطفت طفلا فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

اعترفت متسولة باختطاف طفل من والدته في الشرقية، للتسول به واستخدامه في استعطاف المواطنين، حيث تعرفت على والدة الطفل داخل قطار ونجحت في مغافلتها واختطاف الطفل والذهاب به لمنطقة حدائق القبة بالقاهرة للتسول به، إلا أنها خافت من الملاحقة القانونية فتركته في حديقة بمفرده، حتى عثر عليه مواطن وقدم الرعاية اللازمة له حتى تم إعادته لوالدته.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (بائع متجول - مقيم ببندر منيا القمح بالشرقية) بقيام كريمته (بدون عمل - مقيمة بدائرة القسم)، وصديقتها بإصطحاب نجل كريمته المذكورة (سن عام ونصف) لمكان غير معلوم وعدم العودة للمنزل.

توصلت تحريات فرق البحث إلى تحديد مكان تواجد ابنة الـمُبلغ بمحطة قطار الزقازيق لممارسة أعمال التسول.

باستدعائها وسؤالها قررت بتعرفها على (إحدى السيدات "لا تعلم باقي بياناتها") بمحطة قطار الزقازيق حال قيامهما بممارسة أعمال التسول وقامت الأخيرة بمغافلتها وخطف الطفل للاستعانة به فى أعمال التسول.

أمكن تحديد الأخيرة وتبين أنها (بدون عمل - مقيمة بدائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية) وأنها متواجدة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة لممارسة أعمال التسول أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها بترك الطفل دون رعاية بأحد الحدائق العامة بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة.

بتكثيف جهود البحث وجمع المعلومات تم التوصل إلى عثور (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) على الطفل بالحديقة المشار إليها وإصطحابه وتسليمه لشقيقته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان ) لرعايته لحين الاستدلال على أهليته.

أمكن التوصل إلى الأخيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وبسؤالها أيدت ما سبق وقدمت الطفل وتبين أنه فـى حالة صحية جيدة وأضافت بقيامها برعايته رفقة أطفالها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.