اليوم السابع
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فريق النسور السوداء الكورى (Black Eagles) يزور متحف الحضارة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 09:18 م
فريق النسور السوداء الكورى (Black Eagles) يزور متحف الحضارة فريق النسور السوداء الكورى
كتب محمد أسعد

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استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الجمعة، فريق النسور السوداء الكوري (Black Eagles)، والذين شاركوا في العرض الجوي Pyramids Air Show 2022، الذي أقيم أول أمس بمنطقة أهرامات الجيزة.
 
ضم وفد الفريق الكوري كل من رئيس شعبة التدريب والتعليم الكورية، ومندوب قائد القوات الجوية الكورية، وكان في استقبالهم محروس الصناديدى المشرف على قاعة النسيج والذي اصطحبهم في جولة داخل قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات، وقاعة النسيج المصري، كما قام بالشرح المفصل لهم عن مقتنيات المتحف وفلسفة العرض المتحفي به.
 
وقد أكد الوفد الكوري حرصهم على زيارة المتحف خلال تواجدهم في مصر للمشاركة في العرض الجوي، حيث أشادوا بروعة المتحف ومقتنياته، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة.
 
الجدير بالذكر أن فريق النسور السوداء من كوريا الجنوبية balck Eagles كان قد شارك في العرض الجوي Pyramids Air Show 2022، والذي نظمته وزارة الدفاع المصرية ممثلة في القوات الجوية.
 
 

وزارة السياحة والآثار

الآثار المصرية

فريق النسور



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