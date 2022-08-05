فتح باب التحويلات إلى كليات جامعة القاهرة الأحد 14 أغسطس

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 اعتبارًا من الأحد 14 أغسطس الجاري وتستمر لمدة شهر بالنسبة للفرق الأعلى، وحتى بدء الدراسة بالنسبة للطلاب المستجدين ونقل القيد وقبول المؤهلات العليا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون التعليم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن التحويلات تتم في إطار كل من النسبة التي تحددها مجالس الكليات وإمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، وتكون الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، وأن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة.

من جانبه قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الطلاب الراغبين في التحويل إلى الفرق الأعلى عليهم تقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وبيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي ، بشرط أن لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدًا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، مع مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية للتحويل طبقًا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقا للوائح الكليات.