اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:47 م
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غلق وتشميع مركزين الدروس الخصوصية بدون تراخيص ببلبيس

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:16 م
غلق وتشميع مركزين الدروس الخصوصية بدون تراخيص ببلبيس غلق وتشميع مركزين الدورس الخصوصية
الشرقية - إيمان مهنى

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أغلقت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، مركزين للدروس الخصوصية ببندر المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وتستمر الأجهزة التنفيذية بغلق مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين، ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب من الأمراض والأوبئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الشرقية

غلق مراكز الدورس الخصوصيه المخالفة

حملات غلق مراكز الدورس الخصوصيه

تعليم الشرقية



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