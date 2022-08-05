اليوم السابع
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ضبط 137 قضية مخدرات و65 قطعة سلاح

الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:32 م
ضبط 137 قضية مخدرات و65 قطعة سلاح حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (65) قطعة سلاح نارى ، (137) قضية مخدرات وتنفيذ (48629) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) وتنفيذ (2468) حكم قضائى متنوع.
 
 

مواد مخدرة

أسلحة نارية

حملات امنية

أحكام قضائية



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