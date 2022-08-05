اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:47 م
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ضبط لحوم مصنعة فاسدة خلال حملة تفتيشية للطب البيطرى بأسوان.. صور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:33 م
ضبط لحوم مصنعة فاسدة خلال حملة تفتيشية للطب البيطرى بأسوان.. صور حملة تفتيشية للطب البيطرى بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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نفذ أطباء المجازر بمديرية الطب البيطرى ، بمحافظة أسوان، بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك، حملات تفتيش مكبرة على الأنشطة المختلفة داخل نطاق مدينة أسوان.

يأتى تنظيم هذه الحملات التفتيشية المفاجئة على مختلف أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم بنطاق المحافظة، من أجل الاطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 
أسفرت الحملات، عن ضبط كمية من اللحوم المصنعة الفاسدة، شملت هذه المضبوطات عرض وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم التحفظ عليها، لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها، مع تحرير محاضر مخالفة، وجارى اتخاذ اللازم حيال المخالفين بمعرفه النيابة المختصة.
 
 
حملة تفتيشية للطب البيطرى بأسوان (1)
حملة تفتيشية للطب البيطرى بأسوان (1)

حملة تفتيشية للطب البيطرى بأسوان (2)
حملة تفتيشية للطب البيطرى بأسوان (2)

حملة تفتيشية للطب البيطرى بأسوان (3)
حملة تفتيشية للطب البيطرى بأسوان (3)

 


الطب البيطرى

لحوم فاسدة

اسوان

اخبار المحافظات

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