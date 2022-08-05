ضبط عصائر وصفائح جبن ولحوم غير صالحة للاستهلاك خلال حملة تموينية ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة تموينية مكثفة فى إطار توجيهات الدكتور على المصليحى وزير التموين، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للتأكد من سلامة المعروض بالأسواق من المنتجات الغذائية وغير الغذائية .

ومن جانبه قاد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة تموينية مكثفة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية والمهندس خالد فهمى مدير الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى، رئيس الرقابة، وحسن عبد الله، ومحمد السحرواى، وياسر جمعة والعربى عبد الحليم من كبار مفتشى الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة من ضبط أحد معامل تجهيز اللحوم ومصنعاتها بدائرة حى المناخ بحوزته كميات تقدر ب 250 كجم دهون حيوانى التى تدخل فى تصنيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على صحة مستهلكيها.

كما تم ضبط إحدى السيارات المحملة بكميات كبيرة من البراميل الخاصة بالمُشهيات والمخللات فضلاً عن ضبط كمية تقدر بـ 250 كجم من المخلل تقوم هذه السيارة بتوزيعها على المحال التجارية بدون وجود أى تواريخ للإنتاج والانتهاء والصلاحية.

وتمكنت الحملة من ضبط 800 قطعة بسكويت ومواد غذائية وعصائر منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن الغير معلن عنها بدائرة حى الزهور، فضلاً عن ضبط أحد محال السوبر ماركت بحوزته 80 صفيحة جبنة يبدو عليها علامات التلف والفساد وبدون تواريخ إنتاج أو انتهاء تضر بصحة المواطنين.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيداً لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.