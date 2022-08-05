صحيفة: محكمة هولندية تحكم بالسجن 5 اشهر على متهم بشك سيدة بإبرة

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية، إن محكمة هولندية حكمت على أول شخص مسئول عن غرز إبرة فى امرأة أثناء الاحتفال في مهرجان للرقص في لاهاى بالسجن 5 أشهر، وذلك بعد العثور على آثار من الكوكايين والهيروين تحت الجلد فى مكان شكها بالإبرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الإبلاغ عن عدد من الشكاوى لتلقى النساء في أوروبا بالشك بالإبرة، والتي من عواقبها ظهور أعراض مثل الدوار والغثيان والشعور بالضيق، ومع ذلك ، في حالات قليلة ، اكتشفوا اعتداءات جنسية أو سرقات مرتبطة بها.

وتحقق الشرطة الإسبانية فى أكثر من 50 شكوى لتعرض النساء في الملاهى الليلية والحفلات لـ"شك الإبر"، والتى أثارت الفزع والخوف في جميع أنحاء البلاد، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الشرطة الإسبانية إلى أنه حتى الآن لا توجد أي حالات اعتداء جنسى أو سرقة تتعلق بالشك بالإبر التي ظهرت مؤخرا في إسبانيا ، وهو ما يثير الحيرة لدى السلطات.

وأكدت الشرطة أنها عثرت على 23 حالة من الحالات المبلغ عنها مؤخرا حدثت في إقليم كتالونيا، مشيرة إلى أنها عثرت على مخدرات لدى حالة واحدة منهم فقط، وهى فتاة تبلغ 13 عاما في منطقة خيخون ، والتي كانت في مكان قريب عندما تم شكها بالإبر ولذلك استطاع والديها نقلها على الفور إلى المستشفى.

وحثت وزيرة العدل، بيلار لوب، في مقابلة مع محطة التلفزة العامة تي في إي، أولئك الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للشك بالإبر، عليهم الذهاب إلى الشرطة، لأنها "أعمال عنف خطيرة ضد المرأة".