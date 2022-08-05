اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:49 م
أكرم القصاص
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صحة الإسماعيلية تُنفذ فعاليات للكشف المُبكر عن مرض السكر والضغط والاعتلال الكُلوى

الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:43 م
صحة الإسماعيلية تُنفذ فعاليات للكشف المُبكر عن مرض السكر والضغط والاعتلال الكُلوى عمليات الكشف
الإسماعيلية- صبرى غانم

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اكد اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على استمرار تقديم المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة و وصول الخدمات لجميع المواطنين في أماكن تواجدهم.

نظَّمت مديرية الصحة و السكان بالإسماعيلية فعالية؛للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط و السكر) و كذلك الاعتلال الكُلوي بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية و ذلك ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وصرح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة و السكان أن الفعاليات تضمنت ندوات تعريفية لرواد المكتبة للتعريف بالمبادرات التي تقدمها وزارة الصحة و كيفية الاستفادة منها.


كما تم الكشف المجاني على المتواجدين بالمكتبة من مرتادي الأنشطة و كذلك العاملين بها.


الإسماعيلية

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