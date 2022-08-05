صحة الأقصر تنظم قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات بالبياضية.. 8 و9 أغسطس

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن تنظيم قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات بالوحدة الصحية بنجع عبد العزيز التابعة للادارة الصحية بالبياضية جنوب الأقصر، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 8 و9 أغسطس الجاري، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأفاد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة مخصصة للكشف علي كافة الأمراض في تخصصات العظام والجلدية والمسالك البولية والباطنة والجراحة والأنف والأذن والأطفال على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات، وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

وأوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن تواصل العمل فى فحص العاملين بالهيئات الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، حيث توفر وزارة الصحة والسكان 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، والجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط)، مؤكداً أنه يتم العمل بفحص الهيئات الحكومية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الضغط والسكر والإعتلال الكلوي، وتحت إشراف الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، حيث تم فحص جميع المواطنين العاملين بالهيئات الحكومية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع في الأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلها للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتلقي العلاج اللازم بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمن، وفي حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، حيث يتم تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".