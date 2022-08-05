شهداء الشهامة.. جنازة مهيبة لـ5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل بالوعة صرف بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

فى مشهد جنائزى مهيب شيع الآلاف من أهالى قرية البيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، 5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل بالوعة صرف صحي بالمنوفية، حال محاولة 4 شباب إنقاذ خامس عقب سقوطه داخل بالوعة صرف صحي بقرية اللبيشة التابعة لدائرة مركز شرطة أشمون، أثناء سيره في القرية، واستغاث بالمارة وحاول الأربعة الآخرين إنقاذه تباعا، ولكنهم لقوا مصرعهم اختناقا باستنشاق غاز سام.







وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية وسط حزن كبير من أهالى القرية والقرى المجاورة .



وإستقبل مركز شرطة أشمون بلاغ من أهالي قرية اللبيشة التابعة لدائرة المركز بلاغ بمصرع 5 شباب داخل بالوعة صرف صحي بالمنوفية، وعلى الفور تم التنسيق مع غرفة طوارئ الحماية المدنية، والتي دفعت بقوة من الغواصين التابعين لقسم الإنقاذ النهري لانتشال الجثامين والتنسيق مع الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى العام.



وانتقل إلى موقع الحادث عدد من القيادات الأمنية على رأسهم اللواء يوسف فخير مساعد مدير الأمن، والعميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، ومتابعة لحظية من اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، للوقوف على جهود انتشال الجثامين ونقلها إلى مستشفى أشمون العام، وجرى إخطار جهات التحقيق لبدء التحقيقات في الواقعة ومعاينة موقع الحادث والجثامين تمهيدا لإصدار تصريح بالدفن.





الجنازة-(1)



الجنازة-(3)



جانب-من-الجنازة-(1)



جانب-من-جنازة-5-أشخاص-بالمنوفية--(2)



جانب-من-جنازة-5-أشخاص-لقوا-مصرعهم-ببيارة-بالمنوفية-(2)



جانب-من-جنازة-5-أشخاص-لقوا-مصرعهم-ببيارة-بالمنوفية-(3)



جنازة-5-أشخاص-بالمنوفية-(1)