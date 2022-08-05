سيدة تقتل جارتها فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

لقيت سيدة مصرعها على يد جارتها، بعدما تعدت عليها بالضرب المبرح على رأسها، إثر مشاجرة بينهما، بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بمصرع سيدة بعد تعدي جارتها عليها بالضرب، بقرية تيرة التابعة لدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع نورا أحمد إبراهيم رمضان، مقيمة بقرية تيرة، وذلك بسبب وجود خلافات بينها وجارتها بسبب لهو الأطفال، وتجدد الخلاف يوم الواقعة، ونشبت مشاجرة بينهما، تعدت فيها المتهمة على المجني عليها بالضرب على رأسها، وتم نقلها للمستشفى وتوفيت فور وصولها.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

كما دفعت مديرية أمن الدقهلية، بتعزيزات أمنية مكثفة داخل القرية، لتأمين عائلتي الطرفين للفصل بينهما ومنع وقوع اشتباكات.