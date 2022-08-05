اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سماء الأقصر تشهد تحليق 400 سائح على متن 14 رحلة بالون طائر.. صور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:45 م
سماء الأقصر تشهد تحليق 400 سائح على متن 14 رحلة بالون طائر.. صور سماء الأقصر تشهد تحليق 400 سائح على متن 14 رحلة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حلقت فى سماء غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، 14 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح مصري وأجنبي من حول العالم، وذلك استمراراً لرحلات البالون المميزة غرب الأقصر، حيث أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة.

ويقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

ويؤكد أحمد عبود، لـ"اليوم السابع"، أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

جدير بالذكر، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.

اقبال السياح على رحلات البالون غرب الاقصر
اقبال السياح على رحلات البالون غرب الاقصر

 

البالونات الطائرة فى قلب مطار البالون بالأقصر
البالونات الطائرة فى قلب مطار البالون بالأقصر

 

تحليق 400 سائح على متن 14 رحلة من البالونات الطائرة
تحليق 400 سائح على متن 14 رحلة من البالونات الطائرة

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 400 سائح على متن 14 رحلة
سماء الأقصر تشهد تحليق 400 سائح على متن 14 رحلة

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

حالة الطقس بالاقصر

رحلات البالون بالاقصر

اخبار مصر اليوم

الطقس

التقلبات الجوية

حالة الطقس

تحليق رحلات البالون



الموضوعات المتعلقة

رحلات البالون الطائر بالأقصر تجذب سياح العالم.. صور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:00 ص

رحلات البالون الطائر تجذب قلوب سياح العالم بالتحليق يوميا غرب الأقصر

الجمعة، 05 أغسطس 2022 12:00 ص

سماء الأقصر تشهد تحليق 13 رحلة بالون طائر تقل 260 سائحا بالبر الغربى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:43 م

تحليق 20 رحلة بالون طائر تقل 450 سائحا فى سماء غرب الأقصر

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:51 ص

سماء الأقصر تشهد تحليق 33 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائحا خلال يومين‎‎.. صور

الأحد، 31 يوليه 2022 12:56 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة