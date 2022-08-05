اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زيلينسكى يتهم الاتحاد الأوروبى بتأخير المساعدات المالية لأوكرانيا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 08:00 ص
زيلينسكى يتهم الاتحاد الأوروبى بتأخير المساعدات المالية لأوكرانيا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى
وكالات

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اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بوضع عقبات مفتعلة أمام تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا بحجم 8 مليارات يورو.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، "كل يوم وبمختلف الطرق أذكر بعض زعماء الاتحاد الأوروبي بأنه لا يجوز أن يصبح المتقاعدون الأوكرانيون والنازحون ومعلونا وغيرهم من الأشخاص المعتمدين على ميزانيتنا، رهينة للتردد والبيروقراطية الأوروبية".

وتابع: "8 مليارات يورو لأوكرانيا ما زالت عالقة بعد. وهذه العرقلة المفتعلة أمام المساعدات المالية لدولتنا تعتبر إما جريمة أو خطأ، ومن الصعب أن أقول ما الأسوأ من الاثنين".

وامتنع زيلينسكي عن تحديد الدولة أو الدول الأوروبية التي تعرقل تقديم المساعدة لأوكرانيا، حسب قوله.

وأضاف: "نؤمن بأن هذا خطأ وسيتم تصحيحه".


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