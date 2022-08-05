رئيسة مجلس النواب الأمريكي تؤكد أن بلادها لن تسمح للصين بعزل تايوان

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أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، أن بلادها لن تسمح للصين بعزل تايوان .

وقالت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن "الصينيين قاموا بعمليات إطلاق النار هذه ربما بحجة زيارتنا على الأرجح"، مضيفة أن بكين رفضت في الربيع دعوة الولايات المتحدة للسماح بمشاركة تايوان في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية".

وقالت :" لن يعزلوا تايوان عبر منعنا من الذهاب إلى هناك، مضيفة أن الزيارة تأتي على مستوى عال .. ولن نسمح لهم بعزل تايوان، وأنهم لا يملكون قرار تحديد تحركاتنا".

وأكدت بيلوسي مجددا أن هذه الجولة لا تهدف إلى تغيير الوضع القائم هنا في آسيا، أو تغيير الوضع القائم في تايوان، موضحة أن هذه الزيارة تتعلق "بقانون العلاقات مع تايوان" الذي صوت عليه الكونجرس في 1979 ويحكم العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان وكذلك السياسة بين الولايات المتحدة والصين وبكل التشريعات والاتفاقات التي أرست طبيعة علاقتنا.

ولفتت إلى أن الأمر يتعلق بالاحتفاء بتايوان لما هي عليه من ديمقراطية عظيمة مع اقتصاد مزدهر ومع احترام لكل سكانها وإحلال السلام في مضيق تايوان.