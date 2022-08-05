دول أوروبية تراجعت عن قرار التخلى عن الطاقة النووية بعد أزمة الغاز الروسى

فاطمة شوقى

يدور جدل حاد فى ألمانيا حول تأجيل التخلى عن الطاقة النووية، وهناك 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 تستخدم الطاقة النووية على مستويات مختلفة.

ففي عام 1998، قررت الحكومة الألمانية المكونة من تحالف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر، لأول مرة التخلي عن الطاقة النووية، وفي عام 2009 ، قامت الحكومة بقيادة الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) بإطالة عمر المفاعلات، ولكن بعد الحادث النووي المدمر في فوكوشيما ، اليابان ، في عام 2011 ، حدث منعطف.

وكانت المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل مسؤولة عن قرار التخلي عن الطاقة النووية مرة أخرى، حيث من بين 17 مفاعلا كانت في البلاد، تم قطع 14 مفاعلا حتى الآن، و كان من المقرر إزالة الثلاثة التي لا تزال قيد التشغيل من الشبكة في نهاية عام 2022، كما كان من المقرر استبدال إنتاجهم، الذى لا يزال يمثل حاليًا 6 % من إمدادات الكهرباء، مؤقتًا بمحطات تعمل بالغاز، وهو ما يبدو الآن مستحيلًا بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا.

بلجيكا: توقف التخلي عن الطاقة النووية

بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قررت حكومة بروكسل تأجيل التخلي المخطط عن الطاقة النووية من عام 2025 إلى عام 2035، سيكون بإمكان مفاعلين من أصل سبعة مفاعلين الاستمرار في العمل حتى ذلك الحين. وحاليًا ، تولد بلجيكا نصف احتياجاتها من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.

فرنسا: التوسع جار

ليس هناك شك في استخدام الطاقة النووية في فرنسا، حيث يوجد 56 مفاعلًا ، كثير منها يخضع حاليًا للصيانة ، يولد ما يصل إلى 70 % من الكهرباء التي يستخدمها الفرنسيون أيضًا للتدفئة. بصفتها أكبر مصدر للكهرباء في أوروبا ، تزود فرنسا أيضًا بريطانيا العظمى وإيطاليا بالطاقة النووية، مفاعل جديد قيد الإنشاء حاليًا ، ومن المخطط إنشاء ستة مفاعلات أخرى. في البداية ، خططت الحكومة الفرنسية لخفض حصة الطاقة النووية إلى 50٪ بحلول عام 2025. لكن هذه الخطة تم تأجيلها بالفعل لمدة عشر سنوات في عام 2019.

إسبانيا بعد اليورانيوم

يأتي حوالي ربع الكهرباء في إسبانيا من سبع محطات للطاقة النووية، وعلى الرغم من عدم وجود خطة جديدة لبناء محطات جديدة إلا الحكومة تعمل على تجديد المحطات الموجودة بالفعل، وتنتهي تراخيص تشغيل المحطات بين عامي 2027 و 2035. وكان تم إغلاق ثلاث محطات طاقة نووية قديمة في السنوات الأخيرة، في الوقت الحالي ، يتم أيضًا دراسة استغلال رواسب اليورانيوم الخاصة بها.

بولندا

لم تستخدم بولندا الطاقة النووية حتى الآن ، لكنها تريد المشاركة في الوقت الحالي ، حيث سيكون أول مفاعل بولندي جاهزًا في عام 2033. وتقدم شركات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا طلبات للمشاركة في المشروع، وتم تأجيل التعاون المخطط له في البداية مع ليتوانيا المجاورة.

وتعتبر الحكومة البولندية الطاقة النووية صديقة للبيئة وتريد تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

في الاتحاد الأوروبى، يمكن للدول الأعضاء أن تقرر بنفسها أي مزيج من توليد الطاقة سيحققون أهداف حماية المناخ المحددة لعام 2050، يعتبر استخدام الطاقة النووية مستدامًا، حيث وفقًا للحسابات ، فإن 25 % من كهرباء الاتحاد الأوروبي تأتي حاليًا من محطات الطاقة النووية.