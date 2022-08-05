اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

دراسة: الهربس النطاقى قد يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر

الجمعة، 05 أغسطس 2022 12:09 م
دراسة: الهربس النطاقى قد يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر ألزهايمر
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر العلماء من أن الإصابة بالهربس النطاقي قد تزيد من مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ووجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد أن العدوى يمكن أن تؤدى إلى تفاعل متسلسل فى الدماغ مرتبط بالخرف، بحسب موقع جريدة "دايلى ميل" البريطانية.

ويحدث تأثير الهربس النطاقى على الدماغ عن طريق إيقاظ فيروس هربس مختلف، غير ضار فى العادة، يظل كامنًا في أجسامنا منذ الطفولة وهذا يؤدي إلى تراكم للويحات والالتهابات في الدماغ - وهما من السمات المميزة لمرض ألزهايمر.

واستخدم الباحثون خلايا المخ التي نمت في المختبر لإنشاء دماغ ثلاثي الأبعاد لمعرفة تأثير VZV على الدماغ ووجدوا أنه لا يؤدي مباشرة إلى تغييرات التوقيع المرتبطة بمرض ألزهايمر.

لكنه أعاد تنشيط الفيروس البسيط (HSV-1)، المعروف أكثر بتسببه في تقرحات البرد، ما أدى إلى تراكم سريع للبروتينات الضارة.

Screenshot 2022-08-03 162947

الهربس النطاقى

الزهايمر

مرض الزهايمر

الهربس

مخاطر الاصابة بالزهايمر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة