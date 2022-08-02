7 مراحل يعيشها مريض ألزهايمر.. اعرف علامات كل مرحلة

كتبت فاطمة خليل

مرض ألزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف ، وهو مصطلح لوصف فقدان الوظيفة الإدراكية، بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي مرض الزهايمر إلى عدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية، مثل ارتداء الملابس ، وإجراء المحادثات، وإذا كان شخص ما تهتم به يعاني من علامات مرض الزهايمر ، فإن معرفة علامات كل مرحلة يمكن أن يساعدك في إدارة المرض، بحسب موقع " pennmedicine".

7 مراحل يعيشها مريض ألزهايمر المرحلة 1: قبل ظهور الأعراض

تمامًا كما هو الحال مع العديد من الأمراض، تبدأ التغيرات في الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر قبل أن تُلاحظ الأعراض.

هذه الفترة الزمنية تبدأ على الأرجح قبل 10 أو 15 عامًا قبل ظهور الأعراض على الأشخاص.

في الوقت الحالي، لا يوجد علاج لهذه المرحلة لكننا نأمل في المستقبل أن يكون لدينا أدوية يمكنها إيقاف التقدم قبل ظهور الأعراض على الأشخاص والوقاية من المرض.

إذا لاحظت أن القدرات المعرفية لأحبائك بدأت في التراجع ، فقد يعني ذلك أنهم يدخلون المرحلة الثانية من مرض الزهايمر.



المرحلة الثانية: النسيان الأساسي يمكن للجميع أن ينسوا من وقت لآخر، ومن المرجح أن يحدث هذا في كثير من الأحيان مع تقدم العمر يمكن أن تبدو المراحل المبكرة جدًا من داء الزهايمر مثل النسيان المعتاد في العمر.

قد يعاني الشخص العزيز عليك من هفوات في الذاكرة ، بما في ذلك نسيان أسماء الأشخاص أو المكان الذي تركوا فيه مفاتيحهم، ولكن لا يزال بإمكانهم القيادة والعمل والتواصل الاجتماعي.

ومع ذلك ، فإن هفوات الذاكرة هذه تصبح أكثر تكرارا من المحتمل أن تلاحظ ذلك قبل أن يفعل ذلك الشخص العزيز عليك - وقد تتمكن من الحصول على العلاج في وقت أقرب لإبطاء تقدمه. المرحلة الثالثة: صعوبات ملحوظة في الذاكرة بالنسبة للكثيرين، تجلب هذه المرحلة تغييرات ملحوظة ، وسيصبح من الصعب إلقاء اللوم على العمر.

من الشائع أن يتم التشخيص في هذه المرحلة ، لأن هذا هو الوقت الذي يصبح فيه الروتين اليومي للشخص أكثر اضطرابًا.

تتجاوز الصعوبات الشائعة في هذه المرحلة نسيان الأسماء ووضع الأشياء في غير موضعها.

تجد صعوبة في تذكر المواد التي قرأتها مؤخرًا ، مثل الكتب أو المجلات

-تجد صعوبة أكبر في استرجاع اسم أو كلمة

-تجربة التحديات في البيئات الاجتماعية أو في العمل

-قد تسبب هذه المرحلة مزيدًا من القلق لمن تحب، وقد ينكر بعض الناس أن هناك شيئًا خاطئًا. هذه المشاعر طبيعية ، لكن عدم التحدث إلى الطبيب لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأعراض.

أفضل طريقة لإبقاء الأعراض في مكانها هي التحدث إلى طبيب حول خيارات العلاج، بما في ذلك الأدوية وتخطيط الرعاية. المرحلة 4: أكثر من فقدان الذاكرة في هذه المرحلة، غالبًا ما ينطوي تلف الدماغ على جوانب أخرى من الإدراك خارج الذاكرة ، بما في ذلك بعض الصعوبة في اللغة والتنظيم والحسابات"يمكن أن تجعل هذه المشاكل من الصعب على من تحب أداء المهام اليومية".

خلال هذه المرحلة - التي يمكن أن تستمر لسنوات عديدة - سيواجه أحبائك صعوبات كبيرة في الذاكرة ربما لا يزالون يتذكرون تفاصيل مهمة عن حياتهم ، مثل من هم المتزوجون أو الحالة التي يعيشون فيها.

وعادة ما تكون ذاكرتهم للماضي البعيد أفضل بكثير من ذاكرتهم بالمعلومات اليومية، مثل محادثة من وقت سابق من اليوم.

تشمل التحديات الأخرى خلال هذه المرحلة ما يلي:

ارتباك حول ما هو اليوم ومكان وجودهم

زيادة خطر الشرود أو الضياع

تغيرات في أنماط النوم ، مثل التململ في الليل والنوم أثناء النهار

صعوبة اختيار الملابس المناسبة للطقس أو المناسبة

خلال هذه المرحلة ، قد تكون المواقف التي تتطلب الكثير من التفكير ، مثل التواجد في تجمع اجتماعي ، محبطة للغاية ، ومن الشائع الشعور بتقلب المزاج أو الانسحاب.

قد يعاني الشخص العزيز عليك أيضًا من تغيرات أخرى في الشخصية ، مثل الشعور بالريبة تجاه الآخرين ، أو الاهتمام الأقل بالأشياء ، أو الشعور بالاكتئاب. المرحلة 5: انخفاض الاستقلال. في هذه المرحلة ، من المحتمل أن يواجه الشخص العزيز عليك صعوبة في تذكر الأشخاص المهمين بالنسبة له ، مثل أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

قد يواجهون صعوبة في تعلم أشياء جديدة ، وقد تكون المهام الأساسية مثل ارتداء الملابس أكثر صعوبة بالنسبة لهم.

التغييرات العاطفية شائعة أيضًا خلال هذه المرحلة ، بما في ذلك:

الهلوسة: رؤية الأشياء غير الموجودة

الأوهام: معتقدات خاطئة تعتقد أنها صحيحة

جنون العظمة: الشعور بأن الآخرين ضدك المرحلة السادسة: الأعراض الشديدة يتطلب العيش بمفردك أن تكون قادرًا على الاستجابة لبيئتك ، مثل معرفة ما يجب فعله إذا انطلق إنذار الحريق أو رن الهاتف. خلال المرحلة 6 ، يصبح هذا صعبًا بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

سيعاني الشخص العزيز عليك من أعراض أكثر أهمية في هذا الوقت ، مما يؤثر على قدرته على إدارة رعايته الخاصة وسيصبح أكثر اعتمادًا على الآخرين.

قد يصبح التواصل أيضًا صعبًا خلال هذه المرحلة قد لا يزال الشخص العزيز عليك يستخدم الكلمات والعبارات ، ولكن التواصل بشأن أفكار معينة ، مثل مكان الشعور بالألم ، قد يكون أمرًا صعبًا.

قد يستمر حدوث تغيرات كبيرة في الشخصية، بما في ذلك زيادة القلق والهلوسة والأوهام مع استمرار انخفاض استقلاليتهم ، قد يشعر الشخص العزيز عليك بالإحباط تجاهك. هناك كل من الأدوية والاستراتيجيات السلوكية التي قد تساعد في هذه الحالات والتي يمكنك مناقشتها مع فريق الرعاية الخاص بك. المرحلة 7: نقص السيطرة الجسدية يدمر مرض الزهايمر خلايا الدماغ ، وفي النهاية ، يمكن أن يتسبب ذلك في ضعف عقلي وجسدي شديد.

في هذه المرحلة ، ستزداد احتياجات أحبائك بشكل كبير قد يحتاجون إلى رعاية على مدار الساعة للمساعدة في المشي والجلوس والبلع في النهاية.

بسبب قلة حركتهم ، يمكن أن يصبح أجسامهم أيضًا عرضة للعدوى ، مثل الالتهاب الرئوي.

للمساعدة في تجنب العدوى ، حافظ على نظافة الفم والأسنان ، وعالج الجروح والخدوش بمرهم مضاد حيوي على الفور ، وتأكد من حصولهم على لقاح الإنفلونزا كل عام.