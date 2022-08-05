خدمات متنوعة لعيادة الجلدية بمستشفى طيبة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إن عيادة الجلدية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا جنوب الأقصر تقدم خدمات متنوعة لتشخيص وعلاج الأمراض الجلدية، والتي يعاني منها الكثير من المرضى وبأحدث التقنيات مع أطباء ذوي خبرة لتوفير أعلى مستوى للرعاية الطبية.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من الخدمات التي تقدم بالعيادة ما يلي:- (إزالة عين السمكة والزوائد الجلدية باستخدام جهاز Electro cautery - جلسات "العلاج الضوئي" Narrow Band UVB لعلاج الصدفية، البهاق والإكزيما المزمنة - تشخيص وعلاج الكثير من الأمراض الجلدية وأهمها الوحمة البيضاء، النخالة البيضاء، البهاق، الكلف السطحي و العميق، التنيا الملونة و الإريثرازما - حقن الثعلبة و ندبات Keloids بجهاز DermoJet).

كما تتوافر في عيادة الجلدية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر جلسات العلاج الضوئي ((Narrow Band UVB لعلاج البهاق، وتستخدم تقنية العلاج الضوئي في حال كان البهاق منتشراً في أماكن عدة من الجسم حيث يتم تعريض الجسم كامل للأشعة مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع ، ويستمر في العلاج حسب استجابة الجسم للعلاج، وتعطي هذه الطريقة نتائج جيدة في إعادة اللون خاصة لمناطق الوجه، الجذع، الطرفين العلويين والساقين.

وأوضح الدكتور أحمد شفيق، أن عيادة الجلدية بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر تعمل تحت اشراف الدكتورة داليا مصطفى رئيس قسم الجلدية بمستشفى طيبة التخصصي، حيث يمكن الكشف بعيادة الجلدية أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.