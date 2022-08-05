جبال الملح.. مزارات بورفؤاد التاريخية تجذب الزائرين من جميع المحافظات.. صور

أصبحت مدينة بورفؤاد تتمتع بسياحة اليوم الواحد للقادمين من جميع محافظات مصر للاستمتاع بجبال الملح، حيث يتوافد العديد من السائحين على جبال الملح رغم حرارة الجو.

ومن جانبهم، حرص زوار بورفؤاد على قضاء وقت ممتع على الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج فى أوروبا، بعد تحول منطقة الملاحات لمزار سياحى للوفود القادمة من محافظات مصر.

وأعلن اللواء محمد عامر رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، أن هناك مجهودات مبذولة للارتقاء بالتنمية السياحية من خلال تقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات مصر لمشاهدة جبال الملح، ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.

وأشار عامر إلى فوائد الجلوس على الملح، والذى يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعى، وتابع: هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزحلق على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا.

ومن جانبهم أعرب العديد من المواطنين عن مدى سعادتهم بزيارة بورفؤاد التي تمتلك مقومات سياحية رائعة فضلاً عن تصميم مبانيها على الطراز الأوروبى.