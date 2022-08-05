اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جبال الملح.. مزارات بورفؤاد التاريخية تجذب الزائرين من جميع المحافظات.. صور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:36 م
جبال الملح.. مزارات بورفؤاد التاريخية تجذب الزائرين من جميع المحافظات.. صور جبال الملح
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصبحت مدينة بورفؤاد تتمتع بسياحة اليوم الواحد للقادمين من جميع محافظات مصر للاستمتاع بجبال الملح، حيث يتوافد العديد من السائحين على جبال الملح رغم حرارة الجو.
 
ومن جانبهم، حرص زوار بورفؤاد على قضاء وقت ممتع على الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج فى أوروبا، بعد تحول منطقة الملاحات لمزار سياحى للوفود القادمة من محافظات مصر.
 
وأعلن اللواء محمد عامر رئيس مجلس  مدينة بورفؤاد، أن هناك مجهودات مبذولة  للارتقاء بالتنمية السياحية من خلال تقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات مصر لمشاهدة جبال الملح، ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.
 
وأشار عامر إلى فوائد الجلوس على الملح، والذى يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعى، وتابع: هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزحلق على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا.
 
 
ومن جانبهم أعرب العديد من المواطنين عن مدى سعادتهم بزيارة بورفؤاد التي تمتلك مقومات سياحية رائعة فضلاً عن تصميم مبانيها على  الطراز الأوروبى.
جبال الملح ببورفؤاد
جبال الملح ببورفؤاد

 

جبال الملح قبلة للسائحين (2)
جبال الملح قبلة للسائحين  

 

جبال الملح قبلة للسائحين فى بورفؤاد
جبال الملح قبلة للسائحين فى بورفؤاد

 

جبال الملح قبلة للسائحين
جبال الملح قبلة للسائحين

 

فرحة الزائرين على جبال الملح
فرحة الزائرين على جبال الملح

 


جبل الملح

جبال الملح ببورسعيد

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

جبال الملح



الموضوعات المتعلقة

توافد المواطنين على جبال الملح ببور فؤاد للاستمتاع بالطبيعة.. صور

الجمعة، 01 يوليه 2022 06:38 م

جميلات على جبال الملح الأبيض.. الكريسماس المصرى يتحدى الأوروبى.. فيديو

السبت، 01 يناير 2022 12:00 م

آلاف المصريين يحتفلون بالكريسماس فوق جبال الملح الأبيض.. ألبوم صور

السبت، 01 يناير 2022 11:37 ص

احتفالا بالكريسماس.. آلاف المصريين فوق جبال الملح الأبيض.. فيديو وصور

السبت، 01 يناير 2022 11:10 ص

فرحة رأس السنة.. الآلاف يودعون 2021 من أعلى جبال الملح فى بورسعيد (صور)

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 04:30 ص

أطفال "بابا نويل" يظهرون في جبال الملح ببورسعيد..ألبوم صور

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:09 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة