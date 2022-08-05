ترحيب عمالى بإنشاء مدينة عالمية للمنسوجات بالمحلة الكبرى

كتبت آية دعبس

رحب اتحاد عمال مصر ومنظماتهم النقابية بالقرارات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن النهوض بصناعة الغزل والنسيج وإنشاء أكبر مصنع عالمي للمنسوجات بمدينة المحلة الكبرى.

أعرب حسن شحاته رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن سعادته وجميع عمال مصر بهذه القرارات والتوجهات الرئاسية التى تهدف إلى استعادة المكانة المتميزة التى يتمتع بها القطن المصري عالميا.

وقال شحاته إن هذه التوجهات الرئاسية تأتي في إطار التوجه التنموي الشامل الذى تتخذه الدولة لإنجاز الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن إنشاء مدينة صناعية حديثة للغزل والنسيج بالمحلة الكبري سوف تعتمد على الكفاءات والخبرات الفنية النادرة التى لا يوجد لها مثيل في الدول المنافسة لمصر، "لافتا" أن هذه القلعة الصناعية سوف تفتح آفاق جديدة للعمل وأن التنظيم النقابي العمالي سيشارك بفاعلية في إعداد وتنمية العمالة الماهرة التى تحتاجها هذه المصانع كثيفة العمالة.

كما رحبت سولاف درويش رئيس نقابة العاملين بالبنوك، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل عهد ناصر بشبرا إلى مدينة طبية متكاملة تضم كافة التخصصات العلاجية وفقا لأحدث الأنظمة العالمية.

وقالت أن معهد ناصر أحد القلاع العلاجية التى يلجأ إليها المواطنين بسبب موقعه الجغرافي المتميز ويضم نخبة من علماء الطب الوطنيين وهيئة تمريض يؤدون واجبهم بإخلاص ويرسمون البسمة على وجوه المرضى والمترددين على المعهد.

وأعلنت عن تنظيم حملة قومية لدعم هذه المدينة الطبية العالمية خاصة وأن العاملين في هذه المؤسسات الاقتصادية المصرفية الوطنية وهي الداعمة للمشروع القومي تكافل وكرامة.