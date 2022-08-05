اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تدريب طلاب المدارس على الهوكى بملاعب مركز شباب ناصر بالزقازيق

الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:38 م
تدريب طلاب المدارس على الهوكى بملاعب مركز شباب ناصر بالزقازيق تدريب طلاب المدارس على الهوكي
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الإستمرار في تنفيذ فعاليات تدريب طلاب المدارس ( بنين – بنات) على رياضة الهوكي وذلك بملاعب مركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.
 
أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن تدريب البنين والبنات من طلاب المدارس يتم على أيدي مدربين متخصصين وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياه ، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وإستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية ، لافتاً إلى أنه تم مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد بين اللاعبين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
 
من جانبه ، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة الرياضة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ورفع اسم مصر عالياً.
 
أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها إكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

الشرقية

الهوّكي

مركز شباب ناصر بالزقازيق

مديرية الشباب بالشرقية



الموضوعات المتعلقة

"كنت عايزة أستعطف به الناس".. اعترافات متسولة اختطفت طفلا فى الشرقية

الجمعة، 05 أغسطس 2022 07:00 ص

حرفة يدوية أصيل.. ورشة تراثية لصناعة الأيقونات الخشبية توثق تاريخ مصر بالعرائس والدمى

الجمعة، 05 أغسطس 2022 06:00 ص

حكاية سعاد.. 72 عاما وتتحدى لهيب الفرن بخبز 4 أعمدة عيش لأسرتها بالشرقية ..صور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 03:00 ص

نقلة حضارية بقرى حياة كريمة بالشرقية.. الانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات حكومية توفر جميع الخدمات للمواطن إلكترونيا الحسينية.. نائب المحافظ: نفذنا 860 مشروعا خدميا وتنمويا.. المواطن سيلقى الخدمة وهو فى منزله

الخميس، 04 أغسطس 2022 09:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة