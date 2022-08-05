تدريب طلاب المدارس على الهوكى بملاعب مركز شباب ناصر بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الإستمرار في تنفيذ فعاليات تدريب طلاب المدارس ( بنين – بنات) على رياضة الهوكي وذلك بملاعب مركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن تدريب البنين والبنات من طلاب المدارس يتم على أيدي مدربين متخصصين وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياه ، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وإستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية ، لافتاً إلى أنه تم مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد بين اللاعبين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

من جانبه ، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة الرياضة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ورفع اسم مصر عالياً.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها إكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.