اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و460 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 05 أغسطس 2022 12:00 م
تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و460 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 460 شاحنة و100 سيارة.
 
شملت حركة الواردات 3500  طن بضائع ، 320 شاحنة و72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 140 شاحنة و28 سيارة .
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين عمان وامل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدن اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدن اكسبريس وغادرت السفينتين امل وعمان.
 
كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وبريدج  فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) السفينتين ايلة وبريدج ، وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة الحسين متجهة الى ميناء جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانئها المختلفة.
 
 
 

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

موانئ البحر الاحمر

الغردقة

سفاجا



الموضوعات المتعلقة

مطار الغردقة الدولى يستقبل 86 رحلة طيران دولية تقل 13 ألف سائح

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:30 ص

مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة دولية بينها 5 رحلات تشيكية و4 من إيطاليا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:03 ص

"الغوص" و"الكايت سيرف" ينعش السياحة بالغردقة.. الآلاف يصلون شهريًا لممارسة الرياضات البحرية.. الترويج لـ60 موقع غوص معروف عالميًا بالبورصات السياحية.. وأبو النحاس وعرق سمية والفانوس أبزر المواقع.. صور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:00 ص

تعرف على التوصيات والضوابط الجديدة بشأن الأراضى بالبحر الأحمر وفق اجتماع لجنة التنازلات

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:02 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة