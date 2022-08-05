تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و460 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 460 شاحنة و100 سيارة.

شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 320 شاحنة و72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 140 شاحنة و28 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين عمان وامل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدن اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدن اكسبريس وغادرت السفينتين امل وعمان.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) السفينتين ايلة وبريدج ، وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة الحسين متجهة الى ميناء جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانئها المختلفة.