تحرير 59 مخالفة ومحضر نظافة وبيئة وصحة مهنية فى حملات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة استهدفت عدد من المخابز والمطاعم والمحال التجارية بمنطقتي وسط ومنطقة جنوب، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 42 مخالفة من إدارة السلامة والصحة المهنية وتحرير عدد 17 محضر نظافة وبيئة، حيث شارك في الحملة أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 67 لسنة 2022 م، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة أحمد أبو عيش، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بالمدينة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بقيادة النقيب عماد ناشد، وإدارة السلامة والصحة المهنية، ومديرية التموين وقسم الرخص بالإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، وإدارة النقل البطئ، وقسم الإشغالات، ومشرفي البيئة بالأحياء.

وفى نفس السياق نفذت أحياء مدينة الأقصر، بمتابعة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملات نظافة ورفع الإشغالات بمدينة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة ورفع الإشغالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهدفت الحملات المناطق والأحياء الآتية، حي شمال وتم عمل حملة إشغالات شملت الوحدة الصحية وبدران ونجع الطويل، وحملة نظافة ، شملت ساحة معبد الكرنك، كما تم تنفيذ حملة نظافة بمناطق مسجد السيد يوسف، شارع بولا، الكومنولث، سلمي سليم، ومكتبة مصر العامة، وميدان الكتاب، وميدان العماري والمركز الحضري للمرأة، وفي حي جنوب قامت الوردية المسائية بحملة نظافة بمنطقة مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد والصنايع وشارع مجلس المدينة والسجل المدني، ونزله الزناتي، وكذلك تم غسيل رصيف موقف البياضية، ورفع الإشغالات من محيط منطقة جنوب بمشاركة قسم الإشغالات بمدينة الأقصر.



تحرير 59 مخالفة ومحضر نظافة وبيئة وصحة مهنية بالأقصر



جانب من الحملات على المخابز بالأقصر



جانب من تحرير المحاضر والمخالفات بالحملات



حملة تفتيش بيئية موسعة استهدفت عدد من المحلات