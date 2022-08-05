اليوم السابع
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بيطرى الشرقية يفحص 2000 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:44 م
بيطرى الشرقية يفحص 2000 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري تحقيق إنتاج وطني من اللحوم
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر يوليه 2022 بإجراء الفحص لـ 1072 رأس ماشية إنتاج الألبان ضد البروسيلا و 846 ضد السل البقري لدى موردي الألبان وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتوفير كوب لبن آمن وصحي و للحفاظ على الثروة الحيوانية و تنميتها.
 
وأضاف وكيل الوزارة للطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لإكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أو البروسيلا وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكداً إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.
حقيق إنتاج وطني من اللحو 2
حقيق إنتاج وطني من اللحو 2

حقيق إنتاج وطني من اللحو 3
حقيق إنتاج وطني من اللحو 3

 


الشرقية

بيطري الشرقية

السل البقري

اخبار الشرقية



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