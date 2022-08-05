اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 10:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات فور استلام الطلاب شهادات الثانوية العامة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 09:43 م
بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات فور استلام الطلاب شهادات الثانوية العامة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2022، ويتساءل الطلاب موعد انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق ، ومن المتوقع أن يكون انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق لن يكون قبل الانتهاء من تسجيل الطلاب الرغبات لاختبارات القدرات والمقرر له يوم 11 أغسطس الجارى بعد قرار وزير التعليم العالى بمد التقديم لاختبارات القدرات حتى هذا التاريخ.
 
ويتسلم مكتب التنسيق  نتيجة الثانوية العامة  ويتم عمل شرائح للمجموع ووضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لجميع الشعب العلمية والأدبية وفقا لمجموع الثانوية العامة والطاقة الاستيعابية للكليات والجامعات.
 
ومن المتوقع أنه  بعد حوالى 72 ساعة من إعلان النتيجة سيتم اعلان الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الأولى للتنسسق ، على أن تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق بعد الانتهاء من تسجيل الطلاب الرغبات لاختبارات القدرات   وتستغرق المرحلة 5 أيام يستطيع الطالب خلالها تعديل رغباته ويتم ترشيح الطالب وفقا لآخر تعديل للرغبات على موقع التنسيق، وبعد التسجيل يتم حفظ الرغبات للطالب وبعدها يبدأ عملية ترشيح الطالب للكلية وفقا للمجموع الحاصل عليه.

التعليم العالى

تنسيق الجامعات2022

موقع التنسيق

اخبار مصر

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة