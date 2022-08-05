اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 03:07 م
أكرم القصاص
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بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال فى انقلاب سيارة بمحور الضبعة بمطروح

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:28 م
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال فى انقلاب سيارة بمحور الضبعة بمطروح حادث تصادم - أرشيفية
مطروح -فريق المحافظات

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شهد طريق محور الضبعة بطريق محافظة مطروح حادث انقلاب سيارة فى الكيلو 40 مما أدى إلى إصابة 9 من أسرة واحدة وتم نقلهم إلي من مستشفي الضبعة المركزى لتلقي العلاج.
 
بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح إخطار يفيد بانقلاب سيارة علي طريق محور الضبعة مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.
 
وتبين أن مستشفى الضبعة المركزى استقبلت عدد 9 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى وهم "هويدا حجازي محمد (36 سنة)، ملك عصام سماحه (6 سنوات)، مريم عصام سماحه (13 سنة)، سماحه عصام سماحه (10 سنوات)، تقي عصام سماحه (10 سنوات)، عمر عصام سماحه (10 سنوات)، نور عصام سماحه  عام واحد، اميره عصام سماحه (33 سنة)، عفاف عبد العزيز محمد (55 سنة)، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

أخبار مطروح

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اخبار اليوم

طريق محور الضبعة

مستشفي الضبعة المركزي

غرفة عمليات محافظة مطروح



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