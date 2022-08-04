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تنسيق الجامعات 2022.. ⁩صيدلة حلوان تقدم منحتى تفوق لأوائل الثانوية العامة

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:38 ص
تنسيق الجامعات 2022.. ⁩صيدلة حلوان تقدم منحتى تفوق لأوائل الثانوية العامة جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان برعاية الدكتور سامح سرور عميد الكلية، عن تقديم عدد اثنين منحة تفوق إلى أوائل الثانوية العامة القسم العلمي "علوم" وذلك للدراسة ببرنامج الفارم دي "الصيدلة الإكلينيكية".
 
وقالت جامعة حلوان، أن هذه المنح للطلاب المتفوقين، فتعد جامعة حلوان منصة تعليمية قوية تتنافس مع الجامعات العالمية، حيث انها تمتلك العديد من البرامج المميزة والفريدة، بما يساهم في إطلاع طلاب الجامعة على العديد من النظم العالمية، ويؤدي إلى وجود خريجين مؤهلين للعمل داخليًا وخارجيًا، من خلال قوة برامجها.
 
وقال الدكتور سامح سرور، ان الدراسة بالبرنامج تتطلب 177 ساعة معتمدة موزعة على 10 فصول دراسية وتشمل متطلبات الكلية الاختيارية بالإضافة إلى ثلاث ساعات معتمدة كمتطلبات للجامعة، وأيضا يتطلب اجتياز سنة الامتياز والتى تشمل مشروع التخرج فى إحدى التخصصات المطروحة للتسجيل، كما يتم تدريب الطالب ميدانيا بواقع 100 ساعة تدريب فعلية فى المستشفيات وكذلك الصيدليات وشركات الدواء ومؤسسات ومعامل هيئة الدواء التى يقرها مجلس الكلية.
 

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق اخبار مصر

التعليم العالى

صيدلة حلوان



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