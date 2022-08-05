النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة ألقت نفسها أسفل مترو الأنفاق

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزيتون، بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة أنهت حياتها بإلقاء نفسها أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق، مساء أمس داخل محطة مترو حدائق الزيتون، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وأمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة، للتأكد من وجود شبه جنائية من عدم عدمه.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الزيتون، بلاغا من مسئولي محطة مترو أنفاق حدائق الزيتون، يفيد بإقدام سيدة بإلقاء نفسها أسفل عجلات قطار القطار القادم من المرج ومتجه إلى حلوان عند دخوله المحطة، مما أدى إلى مصرعها في الحال.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بتسليم جثة السيدة إلى أهلها لدفنها عقب توقيع الكشف الطبي عليها.