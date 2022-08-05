وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 8237 من الفحوصات الجديدة، بلغ 12 مليونا و268 ألفا و725 فحصا، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس؛ ليصبح العدد الإجمالي 16250 حالة، كما تم تسجيل 525 حالة شفاء إضافية؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و242 ألفا و896 حالة.