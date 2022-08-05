اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 06:08 م
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العثور على جثة مسن فى التجمع.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 06:00 م
العثور على جثة مسن فى التجمع.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عثر رجال مباحث القاهرة على جثة مسن داخل منزله فى منطقة التجمع، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة مخدرات زائدة، أدت لهبوط الدورة الدموية والوفاة، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة. 
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى أحد المنازل في التجمع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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