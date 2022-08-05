الصين: زيارة بيلوسى إلى تايوان "استفزازية" وتقوض الأمن والسلام

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت الخارجية الصينية، إن هناك إجماع دولي على أن زيارة بيلوسي إلى تايوان زيارة استفزازية، مضيفا: "هناك أكثر من 160 دولة تبدي مواقف مخالفة لموقف واشنطن وحلفائها بشأن الزيارة"

وأكدت الخارجية في بيان اليوم الجمعة، أن "زيارة بيلوسي استفزازية وتقوض الأمن والسلام"، موضحة أنه "لا يمكن مقارنة ما يجري في أوكرانيا بما يجري في تايوان".

على الناحية الأخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إن السلطات الصينية تحاول تغيير الوضع الراهن في تايوان، مؤكدا أن واشنطن "أبلغت الصين مرارا أننا لا نسعى إلى أزمة لكن بكين اختارت المبالغة في ردة فعلها".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن بكين استغلت زيارة بيلوسي وردة الفعل الصينية مبالغ فيها الصين ، وكذلك للقيام بأعمال عسكرية استفزازية ، وأن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وهناك مساع لنزع فتيل الأزمة في المضيق."