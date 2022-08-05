اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 09:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: الصين استغلت زيارة بيلوسي إلى تايوان للقيام بأعمال عسكرية استفزازية

الجمعة، 05 أغسطس 2022 09:25 ص
واشنطن: الصين استغلت زيارة بيلوسي إلى تايوان للقيام بأعمال عسكرية استفزازية وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إن السلطات الصينية تحاول تغيير الوضع الراهن في تايوان، مؤكدا أن واشنطن "أبلغت الصين مرارا أننا لا نسعى إلى أزمة لكن بكين اختارت المبالغة في ردة فعلها".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن بكين استغلت زيارة بيلوسي وردة الفعل الصينية مبالغ فيها الصين ، وكذلك للقيام بأعمال عسكرية استفزازية ،  وأن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وهناك مساع لنزع فتيل الأزمة في المضيق."

وأكد أن أمريكا "ستستمر بدعم الاستقرار في المحيطين الهادئ والهندي وسنعمل على حماية أمن حلفائنا في المنطق، وسنبحر في أي منطقة ضمن مبدأ حرية الملاحة"

 


واشنطن

الصين

بيلوسي

تايوان

زيارة تايوان

بلينكن



الموضوعات المتعلقة

البيت الأبيض يتهم الصين بالمبالغة فى الرد على زيارة بيلوسى إلى تايوان

الخميس، 04 أغسطس 2022 09:41 م

رئيس مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى تصل إلى اليابان

الخميس، 04 أغسطس 2022 05:54 م

الصين تؤكد الإجراءات المضادة التى ستتخذها ضد زيارة بيلوسي لتايوان ستكون حازمة وقوية

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:21 ص

العالم هذا الصباح.. أوكرانيا ترفض أى حوار مع روسيا قبل الانسحاب ووقف إطلاق النار.. وزيرة الخارجية البريطانية تنتقد رد الصين على زيارة بيلوسى لـ تايوان.. رئيس وزراء اليابان يعتزم إجراء مباحثات مع بيلوسى فى طوكيو

الخميس، 04 أغسطس 2022 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة