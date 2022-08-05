واشنطن: الصين استغلت زيارة بيلوسي إلى تايوان للقيام بأعمال عسكرية استفزازية

كتب عبد الوهاب الجندى

قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إن السلطات الصينية تحاول تغيير الوضع الراهن في تايوان، مؤكدا أن واشنطن "أبلغت الصين مرارا أننا لا نسعى إلى أزمة لكن بكين اختارت المبالغة في ردة فعلها".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن بكين استغلت زيارة بيلوسي وردة الفعل الصينية مبالغ فيها الصين ، وكذلك للقيام بأعمال عسكرية استفزازية ، وأن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وهناك مساع لنزع فتيل الأزمة في المضيق."

وأكد أن أمريكا "ستستمر بدعم الاستقرار في المحيطين الهادئ والهندي وسنعمل على حماية أمن حلفائنا في المنطق، وسنبحر في أي منطقة ضمن مبدأ حرية الملاحة"