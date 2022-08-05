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الصين تفرض إجراءات عقابية ضد نانسى بيلوسى ردا على زيارتها لتايوان

الجمعة، 05 أغسطس 2022 10:41 ص
الصين تفرض إجراءات عقابية ضد نانسى بيلوسى ردا على زيارتها لتايوان نانسي بيلوسي
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الخارجية الصينية، إنها ستفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي، ردا على زيارتها لتايوان.

وقالت الخارجية الصينية، إن هناك إجماع دولي على أن زيارة بيلوسي إلى تايوان زيارة استفزازية، مضيفا: "هناك أكثر من 160 دولة تبدي مواقف مخالفة لموقف واشنطن وحلفائها بشأن الزيارة".

وأكدت الخارجية في بيان اليوم الجمعة، أن "زيارة بيلوسي استفزازية وتقوض الأمن والسلام"، موضحة أنه  "لا يمكن مقارنة ما يجري في أوكرانيا بما يجري في تايوان".

هذا وقد غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، الأربعاء، بعد أن تعهدت بالتضامن معها وأشادت بديمقراطيتها، تاركة وراءها موجة من الغضب في الصين بسبب زيارتها القصيرة للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

على الناحية الأخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إن السلطات الصينية تحاول تغيير الوضع الراهن في تايوان، مؤكدا أن واشنطن "أبلغت الصين مرارا أننا لا نسعى إلى أزمة لكن بكين اختارت المبالغة في ردة فعلها".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن بكين استغلت زيارة بيلوسي وردة الفعل الصينية مبالغ فيها الصين ، وكذلك للقيام بأعمال عسكرية استفزازية ،  وأن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وهناك مساع لنزع فتيل الأزمة في المضيق."

الصين

رئيسة مجلس النواب الأمريكي

نانسي بيلوسي

تايوان

اخبار تايوان



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