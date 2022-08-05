"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تعلن استقرار حالة الأمواج بالشواطئ

الإسكندرية - فريق المحافظات

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، استقرار حالة البحر والأمواج في شواطئ المحافظة مع وجود أمواج خفيفة إلى متوسطة في شواطئ غرب.

وأضاف بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن حالة البحر تسمح بالنزول والاستحمام في ظل ارتفاع درجات الحرارة الـ 32 درجة مع مراعاة المحافظة على الشواطئ وعدم إلقاء القمامة وعدم دفع أي إكراميات للعاملين مع استمرار غلق شاطئ النخيل بقرار النيابة ومحافظ الإسكندرية.

ومن جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على الالتزام التام بالإجراءات وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.