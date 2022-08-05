اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: إطلاق أطول حملة لنظافة مجرى النيل سبتمبر المقبل.. وتسجيلها فى "جينيس"

الجمعة، 05 أغسطس 2022 10:39 ص
الرى: إطلاق أطول حملة لنظافة مجرى النيل سبتمبر المقبل.. وتسجيلها فى "جينيس" حملة لتنظيف النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، لمتابعة الإعداد لتنفيذ حملة نظافة كبرى من المخلفات بطول مجرى نهر النيل 17 سبتمبر القادم، بالتزامن مع الاحتفال بـ "اليوم العالمى للنظافة"، وذلك في إطار الإستعدادات الجارية، لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه والإعداد لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.
 
وصرح عبد العاطى أن هذه الحملة الكبرى تهدف لحماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية ، والحفاظ على التنوع البيولوجى المائى، ورفع الوعى البيئي بمخاطر تلوث المياه.
 
وأضاف أنه من المنتظر تسجيل هذه الحملة الكبرى لنظافة مجرى نهر النيل في "موسوعة جينيس"، بإعتبارها الحملة الأطول على الإطلاق على مستوى العالم، وتُعد فرصة متميزة بإعتبارها أطول حملة نظافة من حيث الكيلومترات، وبمشاركة أكبر عدد من المشاركين، وإزالة أكبر كمية متوقعة من المخلفات. 
 
وأوضح أن وزارة الموارد المائية والرى ستقوم بتحديد أماكن إنطلاق الحملات في نهر النيل، وتوفير المعدات اللازمة لحملة النظافة ، مع قيام الأجهزة المحلية بالمحافظات المختلفة بنقل المخلفات التي سيتم تجميعها للمدافن الصحية ومواقع تدوير المخلفات الصلبة ، حيث من المنتظر مشاركة 16 محافظة ذات واجهة نيلية في فعاليات هذه الحملة هي محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الدقهلية –دمياط – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ - البحيرة – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).
 
ويتم تنفيذ هذه الحملة تحت رعاية وزارة الموارد المائية والرى و وزارة التنمية المحلية ومؤسسة شباب بتحب مصر وأحد الشركات الخاصة وعدد من المنظمات الدولية المعنية.
 
الجدير بالذكر أن "اليوم العالمى للنظافة" هو أكبر نشاط مدنى لإزالة المخالفات في العالم ليوم واحد ، يشارك فيه أكثر من 191 دولة.
 

الرى

النيل

حملة نظافة

نهر النيل



الموضوعات المتعلقة

اجتماع فى وزارة الرى مع 50 ممثلا لمنظمات دولية للترويج لجناح المياه فى COP27

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:15 ص

رئيس مؤتمر COP27 للشباب: قادرون على تغيير المستقبل بالعمل المشترك

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:30 م

رئيس الوزراء يتابع التحضيرات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 05:33 م

سفير مصر فى تنزانيا يسلم الجانب التنزاني دعوة للمشاركة في COP27

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:42 م

المشاط تستقبل رائد العمل المناخى البريطانى وممثل الأمم المتحدة لقمة المناخ COP27

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:39 ص

نحو Cop27.. منتدى إقليمى لمناقشة تمويل مشروعات المناخ غدا الإثنين

الأحد، 31 يوليه 2022 12:00 ص

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع التاسع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة COP27

الخميس، 28 يوليه 2022 06:38 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة