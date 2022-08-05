الرى: إطلاق أطول حملة لنظافة مجرى النيل سبتمبر المقبل.. وتسجيلها فى "جينيس"

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، لمتابعة الإعداد لتنفيذ حملة نظافة كبرى من المخلفات بطول مجرى نهر النيل 17 سبتمبر القادم، بالتزامن مع الاحتفال بـ "اليوم العالمى للنظافة"، وذلك في إطار الإستعدادات الجارية، لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه والإعداد لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27

وصرح عبد العاطى أن هذه الحملة الكبرى تهدف لحماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية ، والحفاظ على التنوع البيولوجى المائى، ورفع الوعى البيئي بمخاطر تلوث المياه.

وأضاف أنه من المنتظر تسجيل هذه الحملة الكبرى لنظافة مجرى نهر النيل في "موسوعة جينيس"، بإعتبارها الحملة الأطول على الإطلاق على مستوى العالم، وتُعد فرصة متميزة بإعتبارها أطول حملة نظافة من حيث الكيلومترات، وبمشاركة أكبر عدد من المشاركين، وإزالة أكبر كمية متوقعة من المخلفات.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والرى ستقوم بتحديد أماكن إنطلاق الحملات في نهر النيل، وتوفير المعدات اللازمة لحملة النظافة ، مع قيام الأجهزة المحلية بالمحافظات المختلفة بنقل المخلفات التي سيتم تجميعها للمدافن الصحية ومواقع تدوير المخلفات الصلبة ، حيث من المنتظر مشاركة 16 محافظة ذات واجهة نيلية في فعاليات هذه الحملة هي محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الدقهلية –دمياط – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ - البحيرة – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).

ويتم تنفيذ هذه الحملة تحت رعاية وزارة الموارد المائية والرى و وزارة التنمية المحلية ومؤسسة شباب بتحب مصر وأحد الشركات الخاصة وعدد من المنظمات الدولية المعنية.

الجدير بالذكر أن "اليوم العالمى للنظافة" هو أكبر نشاط مدنى لإزالة المخالفات في العالم ليوم واحد ، يشارك فيه أكثر من 191 دولة.