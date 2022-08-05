جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى مع سفير العراق في لبنان حيدر البراك، حيث سلمه رسالة إلى الحكومة العراقية تطلب تمديد العقد مع لبنان لتزويده بالوقود لمدة سنة.



وكان لبنان قد تسلم أول شحنة وقود قادمة من العراق في منتصف شهر سبتمبر الماضي وقدرها 31 ألف طن من الغاز أويل ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل المديرية العامة للنفط بلبنان مع الجانب العراقي في بغداد بتاريخ 24 يوليو من العام الماضي لمد لبنان بكميات تناهز الـ 40 ألف طن من الوقود شهريا.



ويعتمد لبنان على الوقود المستورد من العراق لتشغيل محطة توليد الكهرباء في دير عمار شمالي لبنان ومحطة توليد الزهراني جنوبي لبنان.



ويعاني لبنان من أزمة حادة في الطاقة الكهربائية إذ لا تتعدى تغذية الشبكة الحكومية للمنازل والمنشآت أكثر من 4 ساعات يوميا على أقصى تقدير.