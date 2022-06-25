مجلس الوزراء: استثمارات المنطقة اللوجستية 6 مليارات ودليل على تمكين القطاع الخاص

رامى محيى الدين

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء حريص دائمًا على المتابعة اليومية ويتابع تقارير يومية للمشارع المنفذة من حياة كريمة وغيرها ويختار قرية من القرى التي تنفذ فيها المبادرة ويتفقد المشروعات واليوم تفقد مركز زفتى في الغربية والمشروع يخدم 600 ألف مواطن وحجم المشروعات التي تنفذ 1000 مشروع.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى : تشمل المشروعات كل الخدمات التي تقدم للمواطن في القطاع التعليمى وقطاع الصحة مدارس جديدة ووحدات الصحية ومجمعات لتقديم الخدمات الزراعية وتطوير مراكز شباب وتحسين ورفع كفاءة الطرق التي تربط القرى أو تربط القرى بالمركز، ومشروعات مياه وصرف صحى ونركز على الصرف الصحى لأنها كانت أبرز مطالب أعضاء مجلس النواب.

وتابع: تستفيد من المبادرة القرى والتوابع وننتظر في المرحلة الثانية 4 مراكز أخرى منها كفر الزيات وبسيون والمحلة الكبرى.

وأكد أن مشروعات توصيل الغاز للمنازل قائمة لأنها تسهل حصول المواطن على الغاز وأوفر بكثير كما يتم توصيل المياه للمنازل بالإضافة إلى سكن كريم للمنازل التي حالتها سيئة ويتم إعادة بناء البيوت لأصحابها بشكل آدمى لتطوير وجه الحياة للمواطن المصرى، وبالتأكيد سنستمر في تنفيذ مشروعات حياة كريمة رغم الأزمة العالمية ولأن الظروف الصعبة تضع ضغوطا على المواطنين خصوصًا في الريف، مشيرًا إلى أن الأزمة العالمية وضعت ضغوطا على الموازنة العامة، وبدون مبادرة حياة كريمة كانت ظروف الريف ستكون أصعب بكثير.

وأكمل: هناك كلام كثير يقال عن المنطقة اللوجستية وهذه المنطقة خير دليل على جدية الدولة في تمكين القطاع الخاص وحجم الاستثمارات فيها يزيد على 6 مليار جنيه وبها مركز تجارى ومنطقة لوجستية ومنطقة تجارية لبيع السلع بالجملة، وهناك توجيه رئاسى للتوسع في إنشاء مثل هذه الأسواق، وهى توكد أن الدولة تشمل الجميع وأن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على القاهرة والجيزة.