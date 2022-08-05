التشيك تعد خطة لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب

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أعلنت التشيك أنها تقوم بإعداد خطة وطنية للمشاركة في إعادة بناء أوكرانيا من أثار الحملة الروسية على أوكرانيا وتنظر في المشاركة في إعادة إعمار منطقة دنيبروبتروفسك.

جاء ذلك في تصريحات للسفير التشيكي لدى أوكرانيا راديك ماتولا، في لقاء مع كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني - بحسب ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

ووفقًا للدبلوماسي، فإن جمهورية التشيك تدرس إمكانية الانضمام إلى إعادة إعمار منطقة دنيبروبتروفسك وتريد الحصول على مزيد من المعلومات حول الأشياء التي يجب ترميمها.

وأشار ماتولا إلى أن خطة التعافي السريع التي طورتها أوكرانيا ستساعد في فهم ما يمكن أن تفعله بلاده لمساعدة أوكرانيا حاليا، قبل بداية فصل الشتاء.

وقال إن القضية تتعلق بإسكان النازحين وتزويد المؤسسات التعليمية بالحافلات المدرسية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات التعليمية.

وأضاف ماتولا أن جمهورية التشيك تعمل على تطوير خطة وطنية للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

وقال إنه في الأسابيع المقبلة، سيصل وفد من جمهورية التشيك يتكون من وزراء ونواب إلى أوكرانيا للتعرف على الاحتياجات.

ومن جانبه، قال تيموشينكو إن بعض المناطق في منطقة دنيبروبتروفسك لا تزال تتعرض لنيران القوات الروسية، لكن هناك مناطق آمنة نسبيًا فيها.

واقترح أن يقوم الوفد التشيكي بزيارة مدينة دنيبرو ومنطقة دنيبروبتروفسك وتفقد بعض الأشياء التي تحتاج إلى إعادة بناء.