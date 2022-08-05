التخطيط: إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم

كتبت أسماء أمين

تعمل الدولة المصرية بتطوير السكك الحديدية، من خلال إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم، بجانب تطوير شبكة السكك الحديدية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم، تطوير أسطول الوحدات المتحركة، من خلال توريد 260 جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل 172 جرارًا وتوريد 1300 عربة جديدة وتوريد 6 قطارات كاملة وتصنيع 1215 عربة بضائع، إلى جانب تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة الحديد، وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يوميًا، بدلاً من مليون راكب حاليًا بنسبة نمو 100%، و13 مليون طن بضائع سنويًا بدلاً من 4.5 مليون طن بنسبة نمو 189%، فضلا عن تطوير المزلقانات وقد تم الانتهاء من تطوير 295 مزلقان بتكلفة 296 مليون جنيه، حسب تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعن تطور الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع النقل حيث تجاوز الاستثمار العام الموجه لقطاع النقل 665 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل يزيد عن 454%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفعت الاستثمارات السنوية الموجهة للقطاع من 16.2 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 222.5 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 1273%.

وأوضحت التقرير أن الاستثمارات الكليّة لقطاع النقل بخطة عام (22/2023) تُقدّر ِبنَحْو 307 مليار جنيه فِي عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72٪ مِن الْإِجْمَالِيّ، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِي مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91٪ مِن إجْمَالِيّ استثمارات الْقِطَاع، وتعطي هذه الاستثمارات الأولويّة لنهو الـمشروعات الَّتِي قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِيّ عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب الـمشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِيّ الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين.