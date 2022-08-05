التحقيق فى غرق سيدتين بشاطئ العجمى بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

تباشر نيابة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، التحقيق فى واقعة غرق سيدتين بشاطئ الروضة الخضراء، بمنطقة العجمى، غربي الإسكندرية، أثناء نزولهما رفقة 8 آخرين من أسرتهما، وطلب تقرير بيان الطب الشرعي والتصريح بدفن حالات الوفاة وتحريات المباحث عن الواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما تلقي اللواء خالد البراوى، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوجود حالات غرق بشاطئ قرية الروضة الخضراء بنطاق حي العجمي.

على الفور انتقلت فرق الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين، وسيارات الإسعاف والجهات الأمنية ونجحوا فى انتشال جثة سيدتين غرقا في مياه البحر عقب نزولهم مع 8 آخرين لمياه البحر في ساعة مبكرة.

تبين أن 10 أفراد من عائلة واحدة جاءوا من محافظة القليوبية نزلوا البحر في الخامسة من صباح أمس وجرى إنقاذ 8 منهم بواسطة غطاسي ومنقذي الشاطئ، وغرق سيدتين هما كل من "إحسان أحمد 43 عامًا" و"نورا مصطفى، 32 عامًا" تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.