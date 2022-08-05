اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:57 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويدهس آخر غرب جنين

الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:07 م
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويدهس آخر غرب جنين قمع الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة فلسطينيا من بلدة برقين، ودهست فتى في بلدة يعبد، غرب جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور قوله "إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في برقين، كما داهمت منزلي مواطنين آخرين، وتم استجوابهما".

فيما أصيب فتى من بلدة يعبد برضوض وكسر في القدم اليمنى بعد أن دهسته مركبة عسكرية للاحتلال قرب مفترق قرية كفيرت جنوب جنين، وتم نقله للمستشفى.

وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين، في اعتداء مستوطنين بالحجارة على مشاركين في مسيرة سلمية رافضة للاستيطان في مسافر يطا، جنوب الخليل وتمكنوا خلالها من إزالة خيمة نصبها المستوطنون في منطقة واد الرحم بقرية سوسيا.

 


الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

جنين

اسرائيل

الاحتلال



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