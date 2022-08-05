الإسكندرية فى أغسطس.. الشواطئ كامل العدد ونسة الإشغال 100%.. صور

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة، إقبالا كبيرًا وزحام فى الشواطئ الشرقية، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الشواطئ الشرقية كامل العدد، خاصة مع استقرار فى حالة البحر وهدوء الأمواج، وارتفاع درجات الحرارة التى تصل فى العظمى إلى 32 درجة.

ويعد شهر أغسطس هو ذروة موسم الصيف بالإسكندرية، حيث تستقبل المحافظة الآلاف من المصطافين القادمين إليها من كافة محافظات مصر لقضاء إجازة الصيف، ووفق الإحصاءات المعلنة فى السنوات الماضية، تستقبل الإسكندرية ما يقرب من 5 ملايين وافد سنويا لقضاء إجازة الصيف على شواطئها الساحرة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن المحافظة استقبلت مئات الرحلات من المحافظات المجاورة، خاصة فى أيام الأجازات الإسبوعية، وحذرت من وجود أمواج خفيفة إلى متوسطة فى شواطئ غرب الإسكندرية، مع التأكيد على استمرار إغلاق شاطئ النخيل، ومنع المنزول إلى البحر لما يمثله من خطورة شديدة على أرواح المصطافين، وناشدت الزائرين عدم التوجه اليه.

من جهة أخرى، أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على عودة الرايات الخضراء والتى ارتفعت علي شواطئ القطاع الشرقي، لتطمئن المواطنين وتدعوهم للنزول للاستجمام والاستمتاع بجمال شواطئ الإسكندرية.

وشدد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على أن الإدارة تواجه أى محاولة لفرض رسوم زيادة على المصطافين على الشواطئ، من خلال لجان المتابعة والتفتيش الدورية، مؤكدا على أنه تم تثبيت أسعار الشواطئ ولم يتم زيادتها عن العام الماضى، مناشدًا المصطافين الإبلاغ فورًا عن أى محاولة لفرض وسوم زائدة عن الأسعار المعلنة على بوابات الشاطئ أودفع إكراميات، وفى حالة التعرض لذلك الإبلاغ الفورى لأرقام الشكاوى المتواجدة على بوابات كل الشواطئ، مؤكدًا أن عقوبات تلك المخالفة رادعة بتوقيع غرامات مالية كبيرة، وفى حالة تكرار الشكوى يتم فسخ التعاقد مع المستأجر.